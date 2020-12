DiMartedì, Ilaria Capua e la terza ondata di coronavirus: "Gennaio e febbraio, mesi terribili"

09 dicembre 2020 a

a

a

"Dicembre e gennaio saranno mesi terribili". Ilaria Capua, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, prevede cosa accadrà nelle prossime settimane. "Qua negli Usa il presidente Biden ha chiesto 100 giorni di mascherine, da gennaio", spiega la virologa italiana di stanza a Miami. "Il Natale è sempre un periodo critico per il sistema sanitario - ricorda la Capua -, il vero obiettivo è tenere le persone lontane dagli ospedali. Facciamo riposare i nostri medici, permettiamo al sistema di riprendersi".

Poche illusioni, dunque, la terza ondata arriverà, come insegna quanto sta già accadendo in Asia. "È naturale che ci sarà. Il vaccino è solo uno degli strumenti che noi utilizzeremo per fermare la corsa del virus, la potenza della terza ondata sarà attutita da quello che avremo imparato e messo in atto".

