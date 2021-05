Rai, ecco il televisore che ti permette di non pagare il canone: tutto legale, la tecnologia rivoluzionaria

21 maggio 2021 a

Sono diversi gli stratagemmi per non pagare il canone Rai, legato all'uso del televisore di casa. Ma c'è chi sta inventando nuovi sistemi per sfruttare la tv solo con la connessione internet, senza allacciarsi a un'antenna. Lorenzo Modena ha messo in commercio un tablet dalle dimensioni di un televisore e che ha tutte le app video più utilizzate e consente di guardare la televisione scegliendo di volta in volta i contenuti senza che siano decisi a priori da un palinsesto televisivo.

Il pagamento del canone Rai si applica a chi possiede dispositivi dotati di sintonizzatore radio, il tablet di Modena non ce l'ha. "È innanzitutto una risposta ad un cambiamento del modo di fruire dei contenuti audio-visivi da parte delle nuove generazioni, ovvero non siamo più la generazione che aspetta le 20.30 la sera per guardare un film ma che ha Netflix, che vuole il contenuto on-demand, che mette in pausa per andare a bere una birra e che non ha più una fruizione sincrona dei contenuti ma asincrona. Questo è quanto abbiamo riscontrato dalla clientela privata", spiega Lorenzo Modena.

"La legislazione è molto chiara anche se c'è molta confusione quando si parla di canone perché in molti pensano che sia una tassa sul possesso ma non è cosi: sul nostro sito abbiamo messo in grande evidenza la normativa nel dettaglio (qui il link per le info) citando tutte le fonti e spiegando come funziona il nostro dispositivo. In buona sostanza, il pagamento del canone Rai è dovuto esclusivamente su dispositivi dotati di sintonizzatori radio, quindi di un dispositivo elettronico al proprio interno che consente di ricevere il segnale televisivo sotto forme di onde radio. Non è così nel nostro caso: così come il canone non si paga per gli smartphone, non si paga per i proiettori, per gli schermi, per i computer e per i tablet, non si paga nemmeno per il nostro dispositivo che è privo di sintonizzatore radio, è come se fosse un grande tablet a 43 pollici", questo lo stratagemma di Modena.

