Coronavirus, la variante Delta Plus "può bucare i vaccini": l'allarme degli esperti sulla nuova mutazione

Chi pensava che la pandemia sarebbe finita del tutto con i vaccini dovrà ricredersi: adesso sono le varianti del Covid a preoccupare e mettere in allarme. Ogni giorno ne spuntano di nuove. L'ultima è la cosiddetta "Delta Plus", che sta cominciando a diffondersi rapidamente soprattutto in India. Alcuni studiosi l'hanno definita "Variant of concern", cioè variante di preoccupazione, per via della facilità di trasmissione, ma anche perché provocherebbe una malattia più grave e minerebbe l'efficacia di cure e vaccini.

Mentre la Delta, che ora sta facendo salire i contagi nel Regno Unito, non sembra colpire chi ha completato il ciclo vaccinale, la Delta Plus invece sarebbe in grado di "bucare" i vaccini, rendendoli molto meno protettivi. E non è tutto. Perché potrebbe anche essere resistente alla terapia con i monoclonali. Se fosse davvero così, i vaccini - soprattutto quelli a mRna come Pfizer e Moderna - dovrebbero essere adattati alle nuove mutazioni. "Non possiamo escludere che arrivino nuove varianti e che alcune di queste non possano 'bucare' il vaccino dal punto di vista virologico, ossia per quanto riguarda infezione e trasmissione, anche se non ancora dal punto di vista clinico, ossia per quanto riguarda la malattia grave e la morte", ha spiegato Francesco Broccolo, virologo dell'Università di Milano Bicocca, al Messaggero.

Parlando della Delta Plus, Sally Cutler, microbiologa dell'Università di East London, ha dichiarato: "Si ritiene che questa mutazione aiuti il ​​virus a schivare gli anticorpi neutralizzanti, una parte vitale delle difese del nostro sistema immunitari. Ciò significa che può rendere i vaccini e i farmaci anticorpali meno efficaci e aumentare il rischio di reinfezione".

