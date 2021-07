Dopo il coronavirus, il "B Virus" delle scimmie: "Primo uomo morto al mondo", come si è contagiato

19 luglio 2021 a

a

a

Dopo il coronavirus, il vaiolo delle scimmie? Il nuovo allarme arriva dalla Cina, dove è morto il primo uomo contagiato dal Monkey B Virus (BV). Si tratta di un virus simile al vaiolo, ma meno grave. La prima vittima, come riporta il Messaggero, è un veterinario di Pechino di 53 anni che lavorava in un istituto di ricerca sui primati non umani. La sua identità non è ancora stata resa nota, ma a quanto s apprende aveva accusato i primi sintomi di nausea e vomito un mese dopo avere dissezionato le carcasse di due scimmie a inizio dello scorso marzo.

Neonato di due mesi in rianimazione, intubata la sorella. Quella scelta no vax dei genitori

Il vaiolo delle scimmie è noto da decenni agli esperti: isolato per la prima volta nel 1932, si tratta di un alfaherpesvirus enzootico nei macachi del genere Macaca che può essere trasmesso per contatto diretto o attraverso lo scambio di secrezioni corporee.

"In che percentuale il vaccino fallisce". Variante Delta, la drammatica conferma del primario di Tor Vergata

Il veterinario, scrive il settimanale in lingua inglese del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, aveva cercato di curarsi in numerosi ospedali ma è deceduto lo scorso 27 maggio. Secondo il settimanale, prima di questo decesso non erano stati rilevati nel Paese casi di mortali o clinici di BV. Si tratterebbe dunque del primo caso di infezione umana, dopo che ad aprile una analisi del liquido cerebrospinale del veterinario aveva confermato l'infezione. Fortunatamente, almeno per ora, i test effettuati sulle persone con cui la vittima aveva avuto stretti contatti, non avrebbero dato esito positivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.