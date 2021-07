Ragno a imbuto, il veleno mortale che salva il cuore dopo l'infarto: una scoperta sensazionale

31 luglio 2021 a

Il veleno del ragno può aiutare a proteggere le cellule del cuore dopo un infarto. L'animale in questione è il cosiddetto ragno a imbuto o Atrax robustus: si tratta di un nemico per la salute dell'uomo, ma il suo veleno letale potrebbe essere fondamentale per le nostre cure. Dunque una possibilità di salvezza per gli esseri umani, che nasce da sostanze potenzialmente mortali. Il potenziale trattamento “salvacuore”, comunque, non è legato all’intero veleno dell’aracnide, ma solo a una proteina contenuta all'interno, chiamata Hi1a.

La somministrazione di questa proteina in cellule cardiache che hanno subito una condizione simile a quella dell’infarto ha consentito - come riporta La Repubblica - di migliorarne la sopravvivenza. La sperimentazione è stata condotta in Australia - è lì che vivono questi tipi di ragni - dai ricercatori dell’Università del Queensland e del Victor Chang Card Research Institute. La speranza è di passare il prima possibile ai test del potenziale farmaco sull’uomo.

Ma come può questa proteina, chiamata Hila, proteggere le cellule del cuore? Scendendo nel dettaglio, subito dopo un infarto le cellule cardiache si trovano in un ambiente acido, che in qualche modo crea una condizione che ne facilita la morte. Con la proteina tratta dal veleno, invece, l’obiettivo è invertire questa situazione. L’ipotesi di lavoro potrebbe risultare utilissima, se confermata nell’uomo, anche per migliorare la disponibilità di cuori per i trapianti, pure a distanza.

