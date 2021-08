In Onda, David Parenzo domanda e Sargio Abrignani sbrocca: "Una minch***". Vaccino, attimi di gelo a La7

12 agosto 2021 a

Non ha dubbi Sergio Abrignani: il vaccino contro il coronavirus non provoca problemi di fertilità. Lo dice più schietto che mai a In Onda il professore del Comitato tecnico scientifico, interpellato in merito da David Parenzo: "Da siciliano mi verrebbe da usare una parola forte", esordisce mentre il conduttore e Concita De Gregorio lo invitano a lasciarsi andare. "È una fake news - prosegue per poi passare a un linguaggio ben più colorito -, è una minch***". Oltre alle risate, in studio Parenzo ringrazia il professore ricordando che il collegamento tra infertilità nei ragazzi e vaccino non sta né in piedi e né in terra.

Sempre rimanendo sui giovani Abrignani si dice d'accordo con il generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza coronavirus: "Sono favorevole all'obbligo vaccinale per gli adolescenti, i ragazzi sono il target ideale del virus: sono asintomatici, hanno un'alta mobilità, hanno comportamenti di alta effusività. Sono il centro della diffusione dell'infezione".

Il giorno prima era stato Figliuolo a lanciare il 16 agosto come data a partire della quale tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotazioni. Alla base della decisione la necessità "di dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell'avvio della prossima stagione sportiva". Non sono però mancate le polemiche tra chi si dice a favore e chi contro. Dalla parte dei primi sicuramente ci si schiera Abrignani.

