In Onda, follia femminista di Concita De Gregorio: "Ora ti senti come una donna". Alta tensione con Parenzo: "Ma perché guardi me?"

08 agosto 2021 a

a

a

Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, tornare nello studio di In Onda, il programma condotto su La7 da David Parenzo e Concita De Gregorio. Nel corso della puntata, i conduttori hanno promosso l'esclusiva ottenuta dalla rete di Urbano Cairo, che nelle prossime due stagioni trasmetterà il campionato di calcio della massima divisione femminile. E l'occasione, però, è stata sfruttata per una sterile polemica sulle questioni di genere.

"Politici mercenari di morte", poi l'attacco a Salvini e Meloni: vergogna della Jebreal su La7

Ad aprire le danze è stata la De Gregorio, che ci ha tenuto a sottolineare la preponderanza di ospiti femminili in studio ee in collegamento: "Abbiamo fatto un po' di fatica a tenere buono David Parenzo in questo contesto e gli abbiamo detto: Tu comportati come se fosse una situazione normale. E lui diceva: Ma non lo è avere 5 donne in un dibattito. Invece è perfettamente normale il contrario", ha affermato Concita mentre Parenzo abbassava lo sguardo, un po' stupito e un po' divertito.

"Ogni cosa che dirò sarà molto pericolosa", ha scherzato a quel punto David. Ma Concita non ha accolto di buon grado la battuta: "Adesso ti senti come si sente normalmente una donna in un dibattito con sei uomini", lo ha impallinato. E insomma, della Serie A femminile non se ne parlava più, eclissata dalle sparate (di genere) della De Gregorio.

"I migranti fuggono dal Covid". Da Parenzo e la De Gregorio anche questo, ma occhio alla reazione di Locatelli: gelo in studio?

Ma non è finita. Verso la fine del dibattito, dopo che la calciatrice e ospite Sara Gama aveva parlato del passaggio al professionismo del calcio femminile, riferendosi a un filmato in cui veniva mostrata l'atleta della Juve, Concita - fissando Parenzo - ha esclamato: "C’è un passaggio di questo video in cui Sara dice non esistono sport da maschi e sport da femmine. Tutti gli sport sono per tutti". E Parenzo, che si sentiva - inspiegabilmente - sotto accusa, ha replicato: "Ma perché guardi me? Io non ho mai discriminato nessuno". E la querelle continua...

"Ogni giorno con te...". David Parenzo, ritorno all'adolescenza: questa foto della compagna e queste parole. Ma davvero? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.