Mostro di Loch Ness, "è stato individuato": l'ultima inquietante segnalazione, spunta la fotografia

Mito, leggenda o realtà? Si torna a parlare del mostro di Loch Ness, la leggendaria creatura che abiterebbe le acque del lago scozzese. Il punto è che ora sarebbe stato rilevato da un radar sottomarino. Stando ai riportati da un turista, il signor Brandon Scanlon, che si trovava in vacanza sul lago lo scorso 26 agosto, il mostro potrebbe davvero esistere e esser lungo fino a quattro metri.

Per inciso, negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni della presenza della creatura: solo nel corso di questa estate siamo al terzo avvistamento. Secondo quanto sostengono i presunti testimoni, il mostro si nasconderebbe appena sotto la superficie del lago.

L'ultima segnalazione, quella di cui vi abbiamo dato conto in premessa, arriva dal signor Scanlon, che stava viaggiando sulla Nessie Hunter, imbarcazione utilizzata per far visitare il lago ai turisti. Il tutto risale al 26 agosto. "Il signor Scanlon, in vacanza con la sua famiglia, ha notato qualcosa sul sonar sulla barca e ha catturato un'immagine. A quel punto il capitano dell'imbarcazione, Mike, ha stimato che l'oggetto identificato avesse una lunghezza di 2,70-4 metri ad una profondità di circa 20 metri", fanno sapere. Insomma, il mostro di Loch Ness esiste davvero? Mah...

