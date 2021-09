DiMartedì, Barbara Gallavotti e il Covid: "Sintomi invalidanti dopo mesi". La verità sugli effetti del vaccini: il "caso narcolessia"

15 settembre 2021 a

Quello che non sappiamo sul vaccino e quello che sappiamo sul Coronavirus. La dottoressa Barbara Gallavotti, in studio da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, fa il punto della situazione e di fronte ai dubbi (forse sarebbe meglio definirli pregiudizi) dei no vax spiega la differenza tra i due "rischi".

"Il vaccino esiste solo da poco tempo e non sappiamo quali effetti potrà avere nel medio e lungo periodo", la provoca Floris. "Vero - riconosce la Gallavotti - però non sappiamo nemmeno quali sono gli effetti nel medio e lungo periodo del Covid. Quello che sappiamo oggi sul Covid non ci rassicura: moltissimi che l'hanno avuto lamentano a mesi di distanza ancora sintomi che non riescono a passare e che sono invalidanti. Invece i vaccini, a mesi di distanza dalla loro somministrazione, non hanno dimostrato qualcosa del genere. Uno studio molto ampio fatto adesso sui vaccini Rna ha dimostrato il loro estremo grado di sicurezza".





"Gli unici casi di effetti collaterali gravi legati al vaccino, pochissimi su milioni di somministrazioni, riguarda le vaccinazioni nel Nord Europa contro l'influenza suina nel 2009, rarissimi casi di narcolessia. Un caso molto studiato, non si è capito bene come il vaccino potesse venire coinvolto. Sul Covid, tra Europa e Stati Uniti solo di Pfizer sono stati vaccinate 350 milioni di persone. Rinunciare al vaccino è come scendere da una parete di roccia perché si ha paura di scivolare da un sentiero di montagna. Rischio molto di più".

