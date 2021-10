Canarie, le drammatiche conseguenze del vulcano: "Quali isole spariranno", Europa stravolta

02 ottobre 2021 a

Non smette di eruttare il vulcano di La Palma, nelle Canarie, che da giorni sta mettendo in ginocchio l'isola spagnola. Secondo il geologo Juan Carlos Carracedo si tratta dell'eruzione "più distruttiva della storia di Spagna". Eppure la domanda è sempre la stessa: ma dove viene il magma che provoca le eruzioni? Secondo i vulcanologi sotto le Canarie ci sarebbe un deposito di magma a temperatura molto alta che cerca continuamente di salire in superficie.

Questo il motivo alla base dei terremoti e delle eruzioni, nonché alla base della nascita dell'arcipelago delle Canarie. "Come quando tieni un pallone in fondo all'acqua di una piscina e, liberandolo, sale sparato verso la superficie - prosegue Carracedo interpellato da El Paìs - Questo provocherà la nascita di nuove isole, anche se nessuno di noi sarà qui a vederlo perché ci vorranno milioni di anni".

Preoccupano invece le isole più vecchie come Fuerteventura e Lanzarote che al contrario stanno poco a poco scomparendo fino a sprofondare in fondo al mare. Intanto l'Istituto geologico e minerario di Spagna e il National Geographic Institute avverte su una terza bocca aperta nel nuovo vulcano del complesso Cumbre Vieja. Quest'ultima si è aperta a circa 400 metri da quelle già note e le nuove colate laviche si stanno dirigendo verso l'Oceano.

