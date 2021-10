Striscia la Notizia, le patate vecchie: una pericolosa menzogna sulla salute

14 ottobre 2021 a

a

a

Max Laudadio torna a Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, con la sua rubrica che mira a smascherare le fake news più comuni che alcuni siti e profili social diffondono in rete creando allarmismo. Il nostro inviato oggi analizza tre video della piattaforma Blossom concentrandosi in particolare sui preparati. I servizi di Striscia la Notizia continuano a rivelare inquietanti verità sulle fake news alimentari.

"Si è smarcato sulla fascia?". E Ambra reagisce così: corna di Allegri, gelo a "Striscia la Notizia"

Max Laudadio è l’inviato di Striscia la Notizia che si sta occupando di informare sulle fake news alimentari. Questa volta Max Laudadio torna con la sua rubrica che mira a smascherare le fake news più comuni che alcuni siti e profili social diffondono in rete creando allarmismo. Il nostro inviato oggi analizza tre video della piattaforma Blossom concentrandosi in particolare sui preparati alimentari per bambini, le patate dolci e il sale.

"Niente ufficio per Lucia Annunziata?". Clamoroso in Rai, la bomba di Striscia la Notizia: "Perché la possono sfrattare"

E Laudadio mostrando i tre video presi smentisce quello che si viene suggerito come test su questi alimenti messi nel mirino. E Laudadio avverte di stare attenti perché ogni clic sono soldi per chi diffonde queste falsità.

Menzogne a tavola: guarda il video di Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.