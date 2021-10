Il virus trasmesso dalle zanzare, "possibile una nuova pandemia": scenario da incubo, ecco cosa ci aspetta

26 ottobre 2021 a

L'Italia non è ancora fuori pericolo. Nonostante siamo uno dei paesi europei con la più bassa incidenza, il coronavirus non accenna a frenare. Per Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, l'unica soluzione è raggiungere almeno il 90 per cento dei vaccinati. "Cosa succederà questo inverno con il Covid dipende da diversi fattori ma in particolar modo dalla copertura vaccinale - precisa nel corso di un convegno a Venezia -. Per tenere sotto controllo il virus, con un R0 (l'indice che misura la misura la potenziale trasmissibilità ndr) che si assesta tra 5-6, dobbiamo raggiungere probabilmente la soglia del 90 per cento".

La situazione è sì sotto controllo, ma si registrano ancora 30-40 morti al giorno. Almeno in Italia, perché in paesi come il Regno Unito i numeri sono ben più elevati e superano i 50 mila contagi e i 100 decessi. Secondo l'esperto non possiamo escludere nemmeno una nuova epidemia da "malattia x". "Il Coronavirus - spiega - ci ha insegnato che ci aspettavamo un'influenza ed è arrivata una pandemia. Abbiamo altri virus, per esempio quelli trasmessi dalle zanzare, che a causa dei cambiamenti climatici potrebbero assumere dimensione internazionale. Quelli che ci preoccupano di più, tuttavia, sono quelli respiratori".

Parole preoccupanti che arrivano in concomitanza con l'annuncio della presenza delle zanzare coreane in Lombardia. Si tratta - confermano gli esperti - di animali "alieni" vettori di virus patogeni per l’uomo e per gli animali. Insomma, non possiamo dimenticare - almeno per ora - le mascherine, ricordando di "attivare tutto ciò che è possibile in termini di contromisure mediche. Dobbiamo pianificare già da ora, per evitare di trovarci di fronte a una nuova emergenza pandemica".

