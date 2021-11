WhatsApp, potresti essere spiato: ecco come scoprire se qualcuno legge i tuoi messaggi

12 novembre 2021 a

WhatsApp è diventato uno strumento di uso quotidiano, quasi imprescindibile per la realtà che stiamo vivendo. Per questo motivo sempre più utenti si preoccupano di tutelare la propria privacy e sicurezza, temendo di poter essere spiati. Per molti si tratta di semplice paranoia, ma in alcuni casi potrebbe davvero succedere che qualcun altro ha accesso alle vostre chat.

Per togliersi ogni dubbio basta semplicemente seguire alcune istruzioni, per certi versi banali ma che non tutti conoscono. Innanzitutto, la prima regola è cercare di evitare il più possibile di utilizzare le reti Wi-Fi pubbliche, mentre se si è in casa è sempre bene cambiare la password predefinita del proprio router per una maggiore sicurezza. Il passaggio più importante per quanto concerne WhatsApp si esegue però direttamente tramite l’app di messaggistica istantanea.

Basta utilizzare WhatsApp Web, la piattaforma con cui visualizzare il sistema sul proprio computer. Se qualcuno ha accesso alle vostre chat è perché probabilmente è stato generato l’accesso su un pc pubblico o su uno condiviso con i colleghi di lavoro. Allora basta disconnettere tutti i dispositivi. Come? Semplicemente aprendo il menu a tendina che si trova in alto a destra e selezionando la lista dei dispositivi collegati, in modo da capire da dove viene effettuato l’accesso alle chat.

