Tazza di plastica? No: grazie ai testicoli del pesce... ecco cosa state vedendo

02 dicembre 2021 a

a

a

Vedete questa tazza? Sembra di plastica ma in realtà è sperma. Un team di scienziati cinesi ha infatti realizzato un nuovo tipo di materiale ecologico utilizzando lo sperma del salmone. I ricercatori il Daily Mail, secondo quanto riporta Dagospia, hanno estratto il Dna dai testicoli del pesce e lo hanno combinato con olio vegetale per creare una sostanza soffice e malleabile, detto idrogel.

Artico, ecco quanto ha iniziato a riscaldarsi: clima, lo studio che ribalta il quadro

Il materiale è facilmente modellabile, basta utilizzare degli stampi ed essendo naturale può anche essere riciclato mettendolo sotto l’acqua, così che possa ritornare allo stato di idrogel. Insomma, una rivoluzione.

Anche perché il mondo produce più di 380 milioni di tonnellate di plastica ogni anno e ogni giorno finiscono nell'oceano circa otto milioni di pezzi di plastica. "La plastica svolge un ruolo importante nella vita moderna e attualmente lo sviluppo del riciclaggio della plastica è molto impegnativo e stimolante", si legge nello studio pubblicato sul Journal of the American Chemical Society.

Nereus, l'asteroide nell'orbita della Terra: Nasa, un terrificante allarme per l'11 dicembre

"Per risolvere questo dilemma, un'opzione è sviluppare nuove bioplastiche sostenibili che siano compatibili con l'ambiente durante l'intero ciclo di vita del materiale. Segnaliamo una bioplastica sostenibile realizzata con Dna naturale e ionomeri derivati dalla biomassa, definita plastica del Dna". I ricercatori hanno testato la propria innovazione realizzando alcuni articoli, come questa tazza. L'intero processo, dall'inizio alla fine, produce meno del 5 ercento delle emissioni di carbonio rilasciate nella produzione della plastica tradizionale e l'innovazione è completamente riciclabile. "Inoltre, la plastica del Dna può essere 'saldata in acqua' per formare prodotti progettati arbitrariamente come un bicchiere di plastica".

Nereus, l'asteroide nell'orbita della Terra: Nasa, un terrificante allarme per l'11 dicembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.