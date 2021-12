Emanuele Sabatino, la morte di EmamotorSport sconvolge Pavia: come lo hanno ritrovato in officina

11 dicembre 2021 a

L'hanno trovato morto nella sua officina. Emanuele Sabatino, il meccanico di 45 anni che è diventato famoso sui social sotto il nome di EmamotorSport per la sua passione per i motori, è deceduto a Broni, in provincia di Pavia, nel luogo che probabilmente più amava e che lo aveva reso una piccola star. Non sono state ancora rese note le cause del decesso: si parla di una scomparsa "improvvisa", probabilmente legata a un malore. Sabatino lascia una moglie e tre figlie. A darne notizia è la famiglia del meccanico youtuber. I funerali, annunciano, si svolgeranno lunedì 13 dicembre alle 11 presso la chiesa si San Francesco in Siziano.

"Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi", sottolinea il team di EmamotorSport in un post pubblicato su Instagram. "La sua storia e le sue iniziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si è preso cura di tutti noi senza pretendere nulla in cambio. Il suo sorriso e la sua vicinanza hanno saputo ristorarci ogni volta che abbiamo avuto bisogno", sottolinea ancora il Team.

