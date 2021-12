Mezz'ora in più, Guido Rasi-choc: "Allora il green pass non basta", il dramma-Omicron

19 dicembre 2021 a

Guido Rasi, microbiologo e consulente scientifico per la campagna vaccinale, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3, nella puntata del 19 dicembre, avverte che se la Omicron buca i vaccini allora il Green passi non basta. Perché il certificato verde, spiega, "certifica lo status di una persona e ci permette di avere un rischio più o meno calcolabile di quante persone si possono infettare e quali altri misure deve prendere in questa situazione. Se Omicron non risponde ai vaccini? Se viene fuori che è l'unica variante che circola e non risponde ai vaccini è chiaro che il green pass non è più valido".

Parole pesantissime quelle di Rasi: "Putroppo non è bianco o nero, oggi il green pass ha la validità che abbiamo detto, tra 15 giorni può averla di meno e tra un mese può essere ripensato. Se la Omicron buca completamente il vaccino siamo di fronte a un nuovo virus. Siamo quindi in presenza della pandemia B, se ci siamo salvati e ci ributtiamo dalla barca non è detto che ci risalviamo, dovremo fare cose per salvarci una seconda volta. Con una variante completamente diversa le cose possono cambiare".

Più in regale, rispetto al vaccino, conclude Rasi, "la gente ha capito che il prima è più importante del quale. È importante quando fare il vaccino, non quale. È importante farlo subito, non aspettare, mentre è irrilevante quale vaccino fare. La macchina vaccinale è ben rodata, i vaccini ci sono, ma è una corsa contro il tempo".

