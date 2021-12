Piacere a letto, non siete soddisfatti? Il trucco perfetto: la posizione che non tradisce mai

19 dicembre 2021 a

Spesso sotto le lenzuola non si riesce a raggiungere il piacere massimo come si vorrebbe. E spesso questo problema riguarda le donne. Ma non bisogna temere nulla, perché con qualche trucchetto la questione può essere risolta e finalmente si potrà raggiungere l'orgasmo. Per esempio, riporta Leggo, ci sono delle posizioni che più di altre possono favorire l'estasi amorosa.

Le posizioni ideali sono quattro. Primo: la cosiddetta "posizione dell'incudine". La donna si mette sotto e poggia le gambe distese sulle spalle del partner, facilitando così la stimolazione del punto G.

La seconda è la posizione del "toro seduto". In questo caso lui sta seduto a gambe piegate e divaricate. E lei si siede su di lui nella stessa posizione. In questo caso la penetrazione sarà più profonda. E più facile sarà raggiungere il massimo del piacere.

La terza posizione è quella dell'Andromaca: una di quelle tradizionali ma anche tra le più usate dalle coppie. Lui è sdraiato e la donna è su di lui ed è libera di muoversi come meglio crede.

Infine c'è la posizione cosiddette dell'Elefante. In questo caso la donna è supina e l'uomo è dietro di lei. Pare che il piacere sia assicurato, per entrambi, ovviamente.

