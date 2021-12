Ufo, "avvistato un alieno su Marte": le immagini che stanno facendo impazzire il mondo, ci siamo?

20 dicembre 2021 a

Un ufo è stato avvistato su Marte? A far discutere è una vecchia foto scattata nel 2006 dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Un'immagine che sta alimentando nuove tesi sugli alieni. Anche perché il pianeta rosso spesso viene considerato come la possibile sede di civiltà extraterrestri. Questo sia per via della vicinanza di Marte alla nostra Terra sia per la sua potenziale abitabilità, con tutti gli adattamenti del caso. Lo scatto in questione ritrae la zona equatoriale del pianeta rosso, Candor Chasma. Se si osserva bene, sembra di vedere un disco volante insabbiato nel terreno, con una lunga scia di atterraggio alle sue spalle. In realtà, però, non c'è nulla di vero.

A fornire una spiegazione tecnico-scientifica della fotografia è stata l'università dell'Arizona, che sul proprio sito web ha fatto sapere che si tratta di una distesa - lunga quattro chilometri - di canyon, con rocce erose e modellate dagli agenti atmosferici del pianeta rosso. Quindi, in definitiva, quello che sembra un ufo in realtà è solo un gioco di luci e ombre, che crea l'illusione di un veicolo spaziale schiantato al suolo.

Tutta "colpa", quindi, dell'effetto ottico creato dalle insenature della superficie del pianeta, che prendono forme innaturali. Forma che, viste da un satellite, possono farci vedere e immaginare qualcosa che in verità non esiste. Nessun disco volante, quindi, sembra essersi schiantato su Marte.

