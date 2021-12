Vaccino, ti sei immunizzato con Pfizer? Ecco cos'hai nel naso: lo studio e un'impensabile scoperta

21 dicembre 2021 a

Nuova scoperta sul vaccino a m-Rna di Pfizer-Biontech: il farmaco offre una barriera contro il Covid direttamente nel naso, una delle principali porte di ingresso del virus. Lo ha rivelato uno studio coordinato dall'università di Tor Vergata di Roma, come riportato da TgCom24. I ricercatori hanno trovato gli anticorpi sia nella saliva che nelle secrezioni nasali in misura ben maggiore nelle persone che hanno ricevuto il vaccino, senza aver mai contratto l'infezione naturale.

Lo studio è stato condotto tra aprile e giugno 2021, quando sono stati raccolti i campioni biologici da un gruppo di 51 persone, composto sia da persone con infezione pregressa sia da soggetti sani, vaccinati e non. Dai campioni analizzati è emersa una produzione di anticorpi più intensa nei vaccinati che nel gruppo dei sani e dei guariti. Nelle secrezioni nasali dei vaccinati, per esempio, la quantità di anticorpi risulta ben due volte superiore rispetto a quella presente nei pazienti già infettati e tre volte superiore rispetto a quella nei sani non immunizzati. Solo chi aveva avuto una forma grave di Covid ha registrato livelli di anticorpi comparabili con quelli dei vaccinati.

Parlando dello studio, Stefano Di Girolamo, responsabile di Otorinolaringoiatria del Policlinico Tor Vergata, ha spiegato: "I risultati indicano che il vaccino Covid-19 può indurre una risposta immunitaria umorale mucosale e far supporre che i test anticorpali potrebbero essere utilizzati per il monitoraggio della protezione indotta dal vaccino contro l'infezione virale, quindi per calcolare il rischio e il timing personalizzato per un richiamo vaccinale".

