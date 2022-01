Omicron, identificato un nuovo terrificante sintomo: "Paralisi", ecco cosa succede al tuo corpo nel sonno

04 gennaio 2022 a

Sappiamo che la variante Omicron, a differenza della Delta che più facilmente colpisce i polmoni, coinvolge le alte vie respiratorie. E sappiamo che seppur più contagiosa sembra essere meno grave, quantomeno per chi si è vaccinato. Ma ora, riporta il Messaggero, alcune persone che si sono contagiante con questa nuova mutazione del Covid hanno segnalato un sintomo che descrivono come un "incubo". E' la paralisi del sonno. Secondo il Ssn "la paralisi del sonno è quando non puoi muoverti o parlare mentre ti svegli o ti addormenti". Una condizione che si verifica quando una persona non può muovere i muscoli perché è come se stesse dormendo mentre il cervello è sveglio. Il disturbo può colpire in qualsiasi fase del sonno.

La paralisi del sonno rientra tra le parasonnie ed è caratterizzata dall’inclusione della paralisi fisiologica dei muscoli caratteristica della fase Rem che si inserisce in un momento di transizione tra la veglia e il sonno. In sostanza si ha come la sensazione di essere svegli e paralizzati. Una sensazione che dura pochi secondi ma che può sembrare da chi la vive un momento molto più lungo e soprattutto molto angosciante e pauroso.

Fortunatamente questo sintomo da incubo è innocuo e può accadere poche volte nella vita, assicura il NHS, il sistema nazionale sanitario del Regno Unito. Soltanto per una minoranza di soggetti si può ripresentare diverse volte influenzando la qualità della vita e del sonno del soggetto.

