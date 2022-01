Serie A, focolaio Covid senza precedenti: "10 positivi, 8 sono giocatori". La squadra massacrata

04 gennaio 2022 a

Dieci i componenti del gruppo squadra (otto calciatori e due membri dello staff) dell'Hellas Verona sono risultati positivi al Covid. Lo ha annunciato in una nota il club scaligero che precisa come la positività dei soggetti, tutti regolarmente vaccinati, è stata rilevata dopo test specifici effettuati nelle scorse ore.

"La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti - si legge -. Domani (5 gennaio, ndr) non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor". Giovedì il Verona è atteso dal match valido per la 20esima giornata di Serie A in casa dello Spezia. Ma alla luce di questo focolaio Covid la partita è a forte rischio.

Anche perché pure lo Spezia è alle prese con il Covid. Insieme a Kovalenko e Hristov, anche Nzola e Manaj sono fuori per la partita della Befana causa positività al Covid. Questi ultimi sono i due attaccanti di maggior peso dello Spezia di Thiago Motta, che li ha schierati con regolarità nella parte finale del girone d'andata.

