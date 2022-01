Trento choc: "Positiva al Covid, ma con i clienti...". Roba "piccante" in hotel: conseguenze pesantissime

04 gennaio 2022 a

Pur essendo positiva, un'albergatrice trentina non solo è andata a lavorare ma ha anche accolto alcuni clienti nella reception del suo hotel. Proprio nel pieno della stagione sciistica. La donna poi è stata denunciata dai carabinieri per aver violato la quarantena nonostante avesse contratto il virus. L'episodio risale a domenica scorsa, quando i militari della Stazione di Madonna di Campiglio l'hanno colta sul fatto. L'albergatrice, infatti, è stata beccata proprio mentre faceva accomodare i clienti nella sua struttura. Si trattava di turisti, in arrivo per il primo fine settimana dall'anno.

La signora era risultata positiva al Covid 19 e - come riporta l'Ansa - aveva ricevuto un provvedimento di isolamento, notificatole soltanto qualche ora prima dell'ingresso dei suoi clienti. L'albergatrice, che poi non ha addotto alcuna scusa alle contestazioni dei carabinieri, è stata fatta subito rientrare al proprio domicilio in isolamento.

Subito dopo questo episodio, le forze dell'ordine hanno provveduto a deferire l’albergatrice all’autorità giudiziaria per l'inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di malattie infettive. La spiacevole scoperta è stata possibile grazie ai controlli incessanti portati avanti dai carabinieri del Comando Provinciale di Trento negli ultimi giorni, con l'obiettivo di verificare che vengano rispettate le disposizioni per il contenimento della pandemia.

