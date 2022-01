Iva Zanicchi, la confessione intima: "Come faccio l'amore a 82 anni con mio marito"

27 gennaio 2022 a

Fare l'amore sempre, anche da anziani. Mai smettere. Parola di Iva Zanicchi, che in una intervista a il Corriere della Sera parla del suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo con un brano che si intitola Voglio amarti e che recita: "Per amore sai che io brucerei (...) / Voglio amarti nei pensieri, nelle mani (..) / Voglio amarti nelle braccia, nel calore / Della pelle, del tuo viso su di me (...) / Voglio amarti perché ho fame anch'io di te". Insomma, una canzone che celebra l'amore carnale.

"È una donna che dichiara tutto l'amore al proprio uomo", spiega Iva. "Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l'amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco".

"Lei vuol sapere se c'è del sesso? Sì, c'è, facciamo l'amore ancora, perché fare l'amore fa bene alla vita. A qualunque età", sottolinea la Zanicchi.

"Siamo stati tanto innamorati, e lui dice che mi ama ancora come i primi giorni, ma secondo me è una balla. All'inizio, come in tutte le storie, c'è stata una grande attrazione, poi è subentrato l'affetto, la complicità". Ma il sesso c'è anche oltre i 60 anni: "Ma io a 60 anni facevo le capriole...! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l'amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più".

