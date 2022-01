Cristina D'Avena, "faccio fatica a...": sesso, la più spinta delle confessioni

20 gennaio 2022 a

Cristina D’Avena è ormai da anni a tutti gli effetti un’icona italiana: intere generazioni sono cresciute con le sigle dei cartoni da lei cantate. Ovviamente Kiss me Licia rimane la sigla indiscussa, quella più amata dalla diretta interessata e dai suoi tantissimi fan, ma in questo senso la carriera della 57enne è stata molto importante, con quasi 750 brani cantati. La D’Avena è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione “I Lunatici” e ha parlato di tanti argomenti.

Non solo di quelli legati alla sua carriera artistica, ma anche alla sua persona. I conduttori le hanno fatto notare che ormai è considerata un sex symbol, essendo una bellissima donna. Sul rapporto con i corteggiatori dei social la D’Avena si è espressa nel seguente modo: “Ho sempre avuto tanti corteggiatori, anche all’epoca di Licia. Adesso ci sono corteggiatori belli forti. Sui social c’è anche qualche maniaco, a volte mi fanno divertire, scrivono cose incredibili che uno può leggere e basta. Il mondo di internet è un po’ così. Non mi metto in mostra però ogni tanto mi espongo. Anche io ho le mie fragilità”.

Per quanto riguarda invece la sua fisicità, la D’Avena ha confessato che “a volte non mi piaccio abbastanza. Sono mediterranea, sono fatta un po’ ad anforina, ho i fianchi più pronunciati, dovrei fare palestra e smaltire il mio punto critico, invece sono pigra e mangiona. Credo che il cibo sia uno dei piaceri più belli della vita e quindi non mi trattengo più di tanto. Cibo o sesso? Faccio fatica a rispondere, è difficile”.

