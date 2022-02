La comodità di prenotare un NCC online in pochi minuti in tutta Europa

02 febbraio 2022 a

L'NCC, noleggio con conducente, è una nuova formula che si sta sviluppando nel settore dei viaggi, per i bassi costi rispetto ad altre soluzioni per lo spostamento.

Questo noleggio non prevede l'uso di un tassametro, la tariffa rimane fissa per qualsiasi tempo di percorrenza; un ottimo modo per gestire il proprio budget durante un viaggio.

Le tariffe sono molto concorrenziali, soprattutto per le lunghe e medie distanze rispetto ai mezzi pubblici, con costi per l'intero veicolo e non a persona; un trasporto che avviene porta a porta, da e per l'indirizzo che si vuole raggiungere, con un autista a disposizione, che ti aspetterà anche in caso di ritardi aeroportuali.

Potranno essere noleggiate diverse auto per varie soluzioni, berline, monovolumi, auto di lusso e pullman, di categoria standard, business e luxury.

Con un semplice click, potrai prenotare trasferimenti taxi con airport-transfers-direct.com in modo semplice e veloce, scegliendo in piena autonomia il trasferimento nelle località indicate, trovandoti nell'altra parte del mondo.

PRENOTAZIONE ONLINE DI UN SERVIZIO NCC

La prenotazione online ti consente di prenotare un auto con conducente comodamente da casa tua, usufruendo di auto dotate di licenze regolari, come disciplinato dalla normativa italiana e dalle ordinanze comunali.

Si potranno organizzare viaggi di piacere o di lavoro, per eventi speciali, sportivi, trasferimenti per porti, aeroporti, gestendo la tratta da seguire senza alcun tipo di stress.

In pochi passaggi, si può fare la richiesta del percorso desiderato, si riceverà un preventivo dettagliato e dopo aver confermato le specifiche, sarai pronto per partire comodamente e con prezzi vantaggiosi e massimo comfort.

Un'accoglienza telefonica senza attese, vi aiuterà nella prenotazione.

PERCHE' SCEGLIERE UN NOLEGGIO NCC

Gli italiani scelgono sempre di più questo tipo di noleggio per sicurezza, affidabilità ed esclusività.

In questo modo per arrivare a destinazione, qualunque sia il viaggio previsto, eviterai l'ansia di pensare alle coincidenze dei mezzi e la paura di perdere le corse per arrivare a destinazione.

Un autista che offre questo servizio, conosce il territorio e viene a prenderti puntualmente sotto casa; la scelta ottimale per farti arrivare in albergo, in aeroporto, in azienda o in qualsiasi altro posto tu debba raggiungere.

Potrai scordarti del nervosismo alla guida, potendoti godere il paesaggio in totale relax e della preoccupazione di cercare un parcheggio, con una semplice telefonata.

Non dovrai pensare neanche al rifornimento di carburante, il servizio NCC ti solleverà anche da questo pensiero.

Le auto con servizio comparabile a quello dei taxi, sono autorizzate a transitare nelle ZTL e nelle corsie preferenziali.

Al momento della tua comoda prenotazione online sarai a conoscenza di tutti i dettagli, via email ti verrà segnalata la quota da pagare indipendentemente dal traffico che incontrerai, tenendo conto dei pedaggi stradali, del tempo di attesa dell'autista, dei tragitti da percorrere e della tipologia di auto scelta.

Inoltre per il periodo di pandemia che viviamo, i noleggi NCC, vantano elevati standard di igiene, vengono osservate con scrupolo le direttive del ministero dei trasporti, per i congiunti non vi è alcun distanziamento da rispettare, si dovrà indossare la mascherina protettiva nell'abitacolo e disinfettare le mani con il gel a base alcolica.

Il posto vicino all'autista che indossa sempre presidi protettivi con paratia divisoria, va lasciato libero.

Per quanto riguarda gli amici non dovranno essere più di due nel sedile posteriore.

Le auto inoltre saranno sanificate con ozono, per evitare i contagi.

I veicoli utilizzati per il servizio di noleggio NCC, sono dotati di tutti i comfort, sono facilmente prenotabili online, anche scaricando delle apposite applicazioni, mesi prima o al momento del viaggio.

Non ci saranno sorprese a fine corsa; avrai la comodità di prenotare un NCC in pochi minuti in tutta Europa, pagando online con i metodi di pagamento digitali più diffusi, oppure in moneta cash all'autista, a corsa avvenuta.



