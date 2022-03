Ucraina, in Giappone si è rotta la "pietra assassina": la maledizione è compiuta, "cosa accadrà al mondo"

09 marzo 2022 a

a

a

La malasorte ha colpito il Giappone. Almeno stando ai superstizioni. Si è rotta infatti "Sessho-seki", la "pietra assassina" di origine vulcanica situata in un’area della prefettura di Tochigi, vicino a Tokyo. Per i giapponesi non è un caso, visto che la notizia giunge nel pieno della guerra in Ucraina. La leggenda infatti vuole che all’interno di questo masso grigio sia imprigionato lo spirito del cadavere di Tamamo-no-Mae, una bellissima donna che aveva fatto parte di un complotto segreto ordito da un signore della guerra feudale per uccidere l’imperatore Toba, che regnò dal 1107 al 1123. Questo spirito avrebbe le sembianze di una volpe a nove code.

Nereus, l'asteroide nell'orbita della Terra: Nasa, un terrificante allarme per l'11 dicembre

Non solo, perché la leggenda narra che chiunque entra a contatto con la pietra muore. In ogni caso, storie a parte, i media locali hanno precisato che alcune delle crepe presenti nella roccia erano già apparse diversi anni fa, forse permettendo all’acqua piovana di filtrare all’interno e indebolirne la struttura. Inutile dire che questo non ha comunque tranquillizzato i più creduloni che si sono riversati su Twitter.

"Lo abbiamo individuato". Il mostro di Loch Ness esiste davvero? L'ultima inquietante segnalazione, spunta una foto

"Sento di aver visto qualcosa che non dovrebbe essere visto", ha detto un utente in un post che ha attirato quasi 170.000 "mi piace". Quale sarà ora la sorte della pietra non è dato sapersi. Masaharu Sugawara, capo di un gruppo di guide volontarie locali, si è detto dispiaciuto della rottura della pietra che era ormai diventata un simbolo della zona. Non è escluso che l'amministrazione locale riporti la pietra alla sua forma originale. È dunque possibile che la roccia verrà incollata nuovamente. Magari così si riuscirà anche a calmare i timori dei superstiziosi.

Meteo e ondate Covid, la "zona di fuoco": le previsioni sulla pandemia, chi è condannato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.