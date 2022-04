Infarto, casi in Italia aumentati del 25 per cento. L'esperto: perché accade, il ruolo del Covid

01 aprile 2022 a

a

a

Covid maledetto, non solo morti, lockdown, lutti e malattie. Già, perché il virus sembra aver determinato un clamoroso picco per quel che riguarda gli attacchi cardiaci. Del caso dà conto Il Messaggero, che racconta come negli ultimi mesi sono aumentati i Malori nella Marca, tra le vittime anche molti giovani.

Video su questo argomento Infarto e diabete, un rivoluzione. Con cosa sostituiremo le pillole da prendere ogni giorno

A parlare chiarissimo sono le cifre. "Tra febbraio e marzo i ricoveri per infarto e scompenso cardiaco sono aumentati del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – rivela Carlo Cernetti, 54 anni, direttore delle unità di Cardiologia di Treviso e Castelfranco – le recrudescenza di eventi di questo tipo segue una certa stagionalità. Ma quella attuale sembra essere davvero molto forte e violenta". E per questa ragione, il fenomeno sarà al centro di uno specifico studio tra Cardiologia e l'Università di Padova.

Morto a 50 anni Taylor Hawkins dei Foo Fighters, dramma nel mondo del rock: come l'hanno trovato nella sua stanza a Bogotà

Intervistato dal Messaggero, quando gli chiedono da dove sorga l'aumento di infarti e scompensi cardiaci, il dottor Cernetti spiega: "La recrudescenza di eventi acuti anche in persone giovani ci ha già portato ad avanzare delle ipotesi. La prima è che l’epidemia da Covid abbia causato un enorme incremento delle infiammazioni. E queste rappresentano una pre-condizione che favorisce gli infarti e gli eventi cardiovascolari acuti".

E ancora, interpellato sulle ragioni specifiche, aggiunge: "Il virus porta a un aumento delle infiammazioni. Le placche di colesterolo sottoposte a stress infiammatorio tendono a ulcerarsi. A rompersi. E così può esserci l’infarto. Il Covid sta continuando a girare, fermo restando che al momento non sembra dare un drammatico problema di ospedalizzazioni. Nei grandi numeri vengono colpite anche persone vulnerabili. Questo può generare l’evento acuto", conclude Cernetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.