Pfizer, la confessione sul vaccino anti-Covid: "Non siamo sicuri dell'efficacia". Le conseguenze

La Biontech , il colosso che produce il vaccino anti-Covid Pfizer, sta preparando nuovi vaccini che dovrebbero agire contro le numerose mutazioni scaturite da quest'ultimo. L'azienda ha dovuto però fare i conti con la Securities and Exchange Commission (la Consob americana). Con 1,4 miliardi di pazienti e un fatturato raddoppiato la Biontech ha sbaragliato ogni concorrente raggiungendo il 70% delle dosi distribuite negli Stati Uniti e in Europa.

L'azienda, di fronte alla commissione, ha dovuto dichiarare però che l'efficacia dell'attuale vaccino contro il Covid potrebbe non soddisfare a tal punto da ottenere l'approvazione normativa permanente. La Biotech ha così affermato: “Potremmo non essere in grado di dimostrare l'efficacia o la sicurezza sufficiente del nostro vaccino per ottenere l'approvazione permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione o in altri paesi in cui europea vaccino è stato approvato".

Sugli effetti collaterali l'azienda tedesca, nella dichiarazione rilasciata alla SEC, ha affermato che potrebbero capitare eventi ostili anche nel caso ricevessero l'approvazione normativa. Biontech non può quindi garantire che non si verificanono problemi appena sviluppati o scoperti. "La successiva scoperta di problemi precedentemente non rivelazione potrebbe negativamente sulla vendita del prodotto, portare a restrizioni sul prodotto o portare al ritiro del prodotto dal mercato" ha dichiarato.



