Cosa rivela questa foto incredibile da Marte: il segreto del paracadute. Cosa c'è davvero

29 aprile 2022

Ingenuity Mars, l'elicottero della NASA, ha catturato alcune foto che immortalano i resti distrutti di alcuni componenti. Si tratta di materiali di vitale importanza, perché hanno contribuito a portare il velivolo e il rover Perseverance sulla superficie di Marte. L'elicottero ha analizzato i resti del paracadute utilizzato per la discesa del veicolo spaziale nel febbraio 2021, così come il guscio posteriore ormai distrutto che ha protetto la missione.

Dopo diverse manovre, l'atterraggio del Perseverance è avvenuto nel cratere Jezero, un antico fondale prosciugato di un lago. Qui il rover ha lanciato il paracadute e il guscio posteriore. A sua volta il guscio si è schiantato a una velocità di 125 chilometri orari a circa 1,5 chilometri dal sito di atterraggio di Perseverance, un impatto anch'esso immortalato. Ma non è tutto. Ingenuity è stata in grado di ottenere immagini delle parti esaurite di uno dei suoi ultimi voli. L'istantanea presenta manufatti marziani, ma anche informazioni utili agli scienziati per futuri atterraggi.

"Perseverance - commenta Ian Clark del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA - ha avuto l'atterraggio su Marte meglio documentato della storia, con telecamere che mostravano di tutto, dall'inflazione del paracadute al touchdown". Lo stesso Clark sostiene che "è sicuramente un elemento di fantascienza", perché il disco volante "rivela un mondo diverso".

