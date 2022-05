Auto richiamate, problema al software di controllo: il marchio nel mirino

28 maggio 2022 a

Ben 61.714 auto richiamate e tutte del marchio Bmw. La casa automobilistica tedesca mette nel mirino le serie X3, X4 e X5 costruite tra il 18 agosto 2016 e il 28 febbraio 2022. Il motivo? Un difetto nel software di controllo che può portare al blocco o un calo della coppia del motore. Anche se al momento nessuno ha segnalato incidenti, le chiamate degli acquirenti sono iniziate il 24 maggio. Delle segnalazioni 12.721 arriverebbero dalla Germania. Per questo motivo il costruttore avvisa i clienti e chiede loro di portare la vettura direttamente nell'officina Bmw per la re-installazione del software.

Come ricordato da Der Spiegel, per il produttore non è il primo richiamo. Già in aprile la società aveva dovuto richiamare alcune auto fabbricate tra l’11 gennaio ed il 3 marzo di quest’anno, in totale dunque 27.165 auto. In quel caso il difetto era legato al generatore di micro-gas usato nel pretensionatore delle cinture di sicurezza, che poteva provocare maggiori rischi di lesioni o incendi in caso di incidente.

Bmw è in buona compagnia. Come il costruttore tedesco, anche Mercedes Benz ha segnalato problemi con il software delle luci di retromarcia e di emergenza su tre modelli costruiti dal 2020 a quest’anno, 62.810 auto in tutto il mondo da controllare. E per difetti di saldature ha richiamato 85 autoveicoli della Classe S costruiti nel 2021/22. Non solo, perché su 24.450 Audi A3 e su Q3 costruite a partire dal 2020 e 42.571 Volkswagen Arteon, Golf, Passat, Tiguan e T7 fabbricate dal 2019 erano stati necessari diversi controlli. Tutto a causa dell'insufficiente isolamento della cassetta di interruttori della batteria ad alto voltaggio.

