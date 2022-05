Benzina: il dubbio del tappo sull'auto, ecco la risposta definitiva

30 maggio 2022 a

È capitato a tutti di non trovare il tappo del serbatoio della macchina, soprattutto se è nuova e non siete ancora pratici del mezzo o se si utilizza spesso noleggi privati o car sharing. Un'informazione che può sembrare irrilevante ma che in realtà può evitare inutili perdite di tempo dal benzinaio. Il trucco per capire da che lato della pompa mettersi sta in un unico simboletto. Di fianco al simbolo della pompa della benzina che indica il carburante, c'è un piccolo triangolo con un lato parallelo alla pompa di benzina e quindi un vertice che punta verso l'esterno. Proprio quest'ultimo, a seconda di dove è posta la pompa, ci indicherà se il bocchettone è a destra o a sinistra.

I produttori di automobili avevano già pensato a un modo molto semplice per aiutare gli automobilisti in difficoltà. Il problema è che molte persone, praticamente tutte, non hanno mai fatto caso a questo piccolo particolare. Un aiuto che sta proprio davanti ai nostri occhi mentre guidiamo e che può evitarci inutili manovre e insulti degli automobilisti in fila dietro di noi. Basterà quindi fare attenzione alla freccia, proprio così, quella piccola freccia alla quale i più non fanno nessun caso, indica la posizione del tappo di benzina che indica il carburante e il gioco è fatto.

