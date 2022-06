Caldo torrido? Come evitare che l'auto diventi bollente: il trucco

20 giugno 2022 a

Il caldo infernale di questi giorni sta facendo impazzire tutti gli italiani. Una vera seccatura poi è se dopo una giornata di lavoro si deve prendere l'auto rimasta al sole tutto il giorno senza alcun riparo. Sicuramente è capitato a tutti che, una volta aperta la portiera, si venga travolti da un'ondata di calore degna di un forno rovente. Per evitare questo inconveniente esiste però una soluzione semplice ed economica.

Un sistema efficiente è utilizzare le tende parasole per auto che servono per schermare il vetro dai raggi del sole, evitando così di dover aspettare ogni volta che l’auto si raffreddi prima di poterci entrare. Esistono diverse tipologie in commercio ma tutti possono essere validi alleati contro il caldo.

Esiste il parasole che si arrotola creato per determinati mezzi che, quando si è finito di utilizzarlo può essere arrotolato con facilità. Questa tipologia può avere un azionamento elettrico oltre che manuale. È possibile poi creare un parasole pieghevole su misura: si tratta di un sistema che blocca al meglio i raggi solari, essendo realizzato su misura offre la massima protezione dal calore. In commercio esiste poi il parasole da arrotolare o pieghevole universale che si adatta a differenti veicoli. Questi sono meno precisi di quelli fatti su misura ma sono anche i più economici. Esiste poi il parasole universale con apertura a fisarmonica, il quale si posiziona meglio rispetto ad altri modelli, l’installazione e la rimozione sono molto semplici, adattabili alla maggior parte delle auto.

