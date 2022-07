Autostrada, come salvare i risparmi: l'app per evitare tutte le multe

12 luglio 2022 a

Capire prima dove si trovano i Tutor in autostrada ora si può. L'app Free to X, società del gruppo Autostrade per l’Italia, si aggiorna e aggiunge la possibilità di essere avvisati in anticipo della presenza di dispositivi nelle aree autostradali. Una funzionalità importante, visto che permette di scongiurare qualche salatissima multa.

Come attivarla? Semplice: basta dare l'ok all'interno della sezione"Viaggio" dell'applicazione e quando l'automobilista si troverà in vicinanza di una tratta coperta da Tutor, riceverà una notifica. Ma non solo, perché l'app permette l'invio di un segnale acustico ogni volta che si sta viaggiando a una velocità più elevata di quella permessa. Le multe, infatti, quanto si paga per eccesso di velocità con il Tutor sono le seguenti: superamento della velocità fino a 10 km/h, minimo 41 euro massimo 168. Tra i 10 km/h e i 40 km/h: da 168 a 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente.

Secondo quanto sostenuto da Free to X, il lancio della nuova funzionalità ha come obiettivo quello di arricchire di nuovi servizi destinati ad Autostrade per l'Italia. Inoltre la novità arriva dopo l'introduzione del Cashback con Targa allo scopo di semplificare la richiesta di rimborso anche per chi paga il pedaggio con carte o contanti. Questo però solo in caso di ritardi provocati da code per lavori in corso di svolgimento.

