Tempesta solare, "colpirà oggi la Terra": black-out e satelliti, chi rischia il caos

03 agosto 2022 a

a

a

Altra tempesta solare in arrivo sulla Terra oggi, mercoledì 3 agosto. A soli dieci giorni di distanza da quella precedente. Come mai questo fenomeno si ripete in così poco tempo? Il problema è rappresentato dal cratere che si è venuto a formare sulla superficie del Sole. Da lì, infatti, continua a fuoriuscire materiale altamente pericoloso. E il rischio di nuovi blackout sul Pianeta è sempre più alto.

Tempesta solare, black-out e addio internet: Terra in pericolo, la data

A lanciare l'allarme sono stati gli esperti della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che hanno parlato di una tempesta di classe G1. Si tratterebbe di una tempesta geomagnetica che - come riporta Leggo - potrebbe causare guasti alla rete elettrica, interrompere il segnale con i satelliti e perfino le migrazioni di animali. Gli effetti, in ogni caso, non sono minimamente paragonabili a quelli che potrebbero essere innescati da una tempesta geomagnetica di forte entità.

Tempesta solare fa strage di satellite: le conseguenze catastrofiche per il Pianeta

Gli osservatori, poi, hanno posto l'accento su una serie di filamenti solari, sempre più evidenti dall'inizio di luglio. Si tratta di filamenti molto potenti che nel corso di queste settimane hanno scavato un canyon di fuoco lungo più di 384mila chilometri e profondo quasi 20mila chilometri. E, secondo gli esperti di Space Weather, è proprio il canyon che sta rilasciando materiale solare in direzione della terra. I canyon di fuoco in genere appaiono come macchie scure sulle immagini del Sole quando vengono riprese utilizzando raggi ultravioletti e raggi X.