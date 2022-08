Covid, la rettifica sullo studio Lavine-Bjornstad: perché distanziamento e mascherine servono

06 agosto 2022 a

a

a

Nel marzo del 2021, abbiamo pubblicato un articolo dal titolo: Coronavirus, l'allarme degli scienziati: "Basta distanziamento e mascherina, se non circola ne avremo per altri 20 anni. Lo studio in questione fu pubblicato su Science ed era firmato da due scienziati, Jennie S. Lavine del Dipartimento di Biologia della Emory University, Atlanta (Usa) e Ottar N. Bjornstad del Dipartimento di Biologia e del Centro Dinamica delle malattie infettive dell’Università dello Stato della Pennsylvania.

I due, nella loro ricerca, oltre a ragionare sulla possibilità di raggiungere una effettiva immunità di gregge, spiegavano che il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine erano strumenti importanti in quella fase della pandemia. Nello studio, si leggeva: "Questi risultati rafforzano l'importanza del contenimento comportamentale durante il lancio del vaccino contro la pandemia, spingendoci al contempo a valutare gli scenariu per continuare la vaccinazione nella fase endemica".

Purtroppo, basandoci su fonte indirette, abbiamo dato conto di una ricostruzione parziale e tendenziosa dello studio in questione. Ce ne scusiamo con i lettori.