Nostradamus, la profezia-horror sul 2023: "Nuovo ordine mondiale"

Sono numerose le profezie per l'anno che verrà. Una in particolare, quella di Nostradamus, sembra essere la peggiore. Nulla di rassicurante, insomma. Secondo le sue previsioni, quello che verrà non sarà un anno facile per nessuno. Il fatto che già il 2022 sia stato particolarmente duro, poi, non aiuta. Basti pensare alla guerra in Ucraina, alla crisi economica e sociale, a quella climatica. Chi sperava in un miglioramento per il 2023, però, dovrà ricredersi. Secondo le profezie di Nostradamus, infatti, ci sarebbe ben poco da sperare.

C'è da dire, comunque, che notoriamente le sue previsioni sono “poco chiare” ai più. Da quando il chiaroveggente, astrologo e farmacista scrisse il famoso libro delle profezie, molti hanno constatato che ci aveva visto giusto. Interpretare le sue parole, però, non è sempre semplice, anche perché spesso contengono allusioni adattabili a contesti diversi.

Alcuni esperti ricordano che Nostradamus aveva previsto un conflitto mondiale. E anche se la guerra in Ucraina non può definirsi "mondiale", non c'è alcun dubbio sul fatto che le ricadute economiche stiano invece colpendo gran parte del mondo. Pare, inoltre, che Nostradamus avesse previsto la morte di un famoso personaggio. Difficile qui non pensare alla Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso settembre. Nostradamus parla anche di una sorta di Nuovo Ordine Mondiale. Si tratterebbe di un cambiamento che potrebbe già essere in atto e potrebbe essere proprio quello che ci porterà a una crisi economica mondiale.