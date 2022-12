Che tempo che fa, "vaccino contro il cancro": può cambiare la storia

19 dicembre 2022 a

"Siamo tutti entusiasti perché è la prima volta che questo vaccino è promettente per i pazienti oncologici": Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics dell'azienda farmaceutica Moderna, ha spiegato come funzionerà il vaccino a mRna contro il cancro a Che Tempo Che fa, in collegamento con Fabio Fazio su Rai 3. "Stiamo esplorando una serie di altri campi con la tecnologia - ha continuato -. Questo vaccino una volta usato in combinazione con un altro trattamento immunitario, può ridurre il rischio di recidive o di morte. Lo abbiamo migliorato del 44%, la cosa ci entusiasma tantissimo".

Il vaccino contro il cancro potrebbe essere utilizzato per differenti tumori. A tal proposito Holen ha spiegato: “La tecnologia potrà essere utilizzata per diverse tipologie di cancro. Lo stiamo sperimentando per il polmone, il colon retto, il cancro al seno. È assolutamente promettente e ci saranno ulteriori possibilità in futuro”. Parlando delle tempistiche della scoperta, invece, l’esperto ha detto: “Speriamo di poter avere questa tecnologia il prima possibile. Dipende dai nostri colloqui con le autorità europee e non solo. Presenteremo loro i nostri dati e speriamo che capiscano quanto siano promettenti e ci diano l’autorizzazione”.

“Lo studio che abbiamo effettuato è stato fatto su pazienti con tumori al terzo stadio - ha proseguito Holen -. Pensiamo che ci sia un’efficacia anche negli stadi prima del terzo. Con questi farmaci noi speriamo di poter somministrare questo vaccino a coloro che hanno un rischio altissimo di recidiva e dunque impedire la recidiva del cancro. Diamo loro la possibilità di guarire”.