Oroscopo 2023, Branko: "Cosa accadrà alla Meloni"

31 dicembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni nel 2023 vivrà un periodo di affanno fino a maggio, poi succederà qualcosa di importante. Nulla da segnalare, invece, per Salvini, Renzi e tutto il Pd: queste le previsioni astrologiche di Branko per il prossimo anno. Spostandosi sul piano internazionale, l'astrologo ha definito “inquietante” l'oroscopo di Zelensky. L'esperto, però, non si è occupato solo di politici, ma in generale di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2023, profezia-Branko: il mese infernale per la Bilancia

Per quanto riguarda l'Ariete, "questo è un anno da affrontare con estrema attenzione. Non è assolutamente possibile dormire sugli allori di qualche successo incamerato fino a dicembre, perché i primi mesi del 2023 presenteranno subito delle scelte molto importanti da fare". Per il Toro, "l’anno si alternerà in diverse fasi che saranno più o meno propizie, con alti e bassi. Non si tratterà di un 2023 lineare, ma piuttosto in saliscendi". Mentre per i Gemelli, "è un anno di passaggio. Non ci saranno grandi sconquassi, ma nemmeno emozioni travolgenti".

"Affannati, strana sensazione": profezia-Paolo Fox, chi rischia grosso nel 2023

Spazio poi al segno del Cancro: "L’anno che sta arrivando permetterà di riparare alcune situazioni, risolvere problematiche incancreniti o superare vecchi scogli". Per quanto riguarda il Leone, "l’anno parte con una grande spinta in ambito lavorativo". Per la Vergine, "il nuovo anno inizierà con un’ottima Luna. Attenzione però al nervosismo e allo stress". Mentre per la Bilancia, ci saranno "ottimi risultati e soddisfazioni per il lato relazionale della vita". Lo Scorpione, invece, è "un segno che può gioire del cambio della guardia fra 2022 e il 2023". Per il Sagittario, "l’anno che verrà ha sicuramente una parola d’ordine che svetta su tutte: relazioni". E ancora, per il Capricorno "ci saranno probabilmente grandi sorprese"; per l'Acquario "sarà un anno capace di restituire grandi soddisfazioni ma bisogna rimanere concentrati"; per il segno dei Pesci "ci sarà bisogno di un bel reset".