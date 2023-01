Kraken cancellata, arriva la nuova variante: "Sarà dominante". I sintomi

20 gennaio 2023 a

Si chiama Orthrus ed è l'ultima sottovariante di Omicron che in Italia è ancora al 100 per cento dei casi. Secondo l’ultima indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, pubblicata oggi con dati del 10 gennaio, la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari a 86,3% (90,6% nell’indagine precedente, del 13 dicembre scorso.

E se il numero di sequenziamenti della temuta variante Kraken risulta contenuto, anche se in crescita (12 vs. 1 dell’indagine precedente), questa mutazione ha mostrato un importante vantaggio di diffusione negli Stati Uniti rispetto alle varianti circolanti, come plausibile conseguenza della combinazione tra una più elevata immuno-evasività e trasmissibilità. Al momento, non ci sono evidenze correlabili a una maggior severità della malattia.

Inoltre, in accordo con quanto rilevato in altri Paesi europei, si osserva un aumento della nuova sottovariante Orthrus, "le cui principali caratteristiche sono oggetto di investigazione. Stime preliminari condotte nel Regno Unito, hanno evidenziato un vantaggio di crescita". "Abbiamo trovato nella metà delle 40 sequenze analizzate Bq.1 o Cerberus. Ci ha sorpreso trovare nel 6% delle sequenze una variante pressoché sconosciuta da noi: Ch.1.1 o Orthrus, che sta destando molto attenzioni nel Regno Unito dove è salita dal primo gennaio al 23%", spiega ad Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Il soprannome Orthrus deriva dal cane a due teste della mitologia greca (Ortro), fratello del più famoso Cerbero. Nelle ultime survey sulle varianti dell’Iss ancora non è stata accesa la luce su questo sotto-lignaggio della variante Omicron. Cosa sappiamo di Orthrus? "È caratterizzata dal fatto di essere molto contagiosa ma per il momento non c’è una correlazione con una maggiore patogenicità, però potrebbe finire nel novero di sottovarianti che hanno meno facilità a essere bloccate dalla risposta vaccinale". E attacca in particolare le alte vie aeree.