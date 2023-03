Candida auris, il fungo killer che spaventa il mondo: cosa è

22 marzo 2023 a

Nuovo allarme in ambito sanitario: a preoccupare il mondo ora è un fungo killer. Si chiama Candida auris e si tratta di un'infezione fungina altamente contagiosa. E negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia di Covid, ci sarebbe stato un boom di casi. Secondo un rapporto pubblicato sugli Annals of Internal Medicine tra il 2019 e il 2021, i casi sono quasi raddoppiati (+95%), a causa di un preoccupante aumento della trasmissione.

Stando a questo rapporto, sono triplicati i casi di infezione resistente alle "echinocandine", ovvero una nuova classe di farmaci antifungini. E questo dato risulta particolarmente preoccupante perché le echinocandine sono la terapia di prima linea per le infezioni invasive da Candida, compresa la C auris. Questi risultati, spiegano gli esperti dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, sottolineano l'urgente necessità di migliorare il rilevamento e le pratiche di controllo delle infezioni per prevenire la diffusione di questo fungo.

Questo tipo di infezione, la cui trasmissione avviene principalmente nelle strutture sanitarie, è stato segnalato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2016. Negli anni successivi il fungo emergente Candida auris ha continuato a causare malattie e decessi in tutto il Paese. Ora i CDC hanno classificato la Candida auris come "minaccia urgente", il livello più alto di preoccupazione, proprio perché spesso il fungo è multiresistente ai farmaci, si diffonde facilmente nelle strutture sanitarie e può causare infezioni gravi e invasive con alti tassi di mortalità. Secondo gli esperti, il boom di infezioni potrebbe essere legato alla pandemia, che ha gravato parecchio sui sistemi sanitari.