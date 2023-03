Super-batterio nelle lacrime artificiali, morti e cecità: scatta l'allarme

31 marzo 2023 a

Occhi puntati sul Pseudomonas aeruginosa, un super batterio resistente ai farmaci. Negli Stati Uniti, dove i morti registrati sono saliti a tre, è già allarme. Stando alle prime informazioni il Pseudomonas aeruginosa sta causando infezioni agli occhi. In totale sono 69 i casi confermati fino ad ora in 16 Stati, 8 le segnalazioni di perdita della vista e 4 di rimozione chirurgica del bulbo oculare.

Al momento è caccia al focolaio, con i Centers for diseases control and prevention (Cdc) e la Food and drug administration (Fda), ma anche i dipartimenti sanitari statali e locali al lavoro. Per ora il sospetto ricade su alcune lacrime artificiali come possibile fonte di infezione. Non a caso Cdc e Fda hanno chiesto a medici e pazienti di interrompere l'uso dei prodotti EzriCare o Artificial Tears in attesa di ulteriori indicazioni. Altri due prodotti - Purely Soothing di Pharmedica Usa, 15% Msm Drops e Apotex's Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution, 0,15% - sono stati ritirati preventivamente dalle rispettive aziende.

Il ceppo epidemico, Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi, non era mai stato segnalato negli Stati Uniti prima d'ora. Da parte dei medici c'è dunque massima allerta, con la richiesta ai pazienti che hanno utilizzato questi prodotti di rivolgersi immediatamente a un medico se presentano segni o sintomi di un'infezione agli occhi. Tra questi: secrezione gialla, verde o chiara dall'occhio, dolore o fastidio agli occhi, arrossamento dell'occhio o della palpebra, sensazione di qualcosa negli occhi, maggiore sensibilità alla luce vista annebbiata.