Oroscopo 2024, la classifica: il segno all'ultimo posto, per chi sarà un anno da incubo

Manca sempre meno all'inizio del nuovo anno, ma dal punto di vista astrologico sarebbe già tutto molto chiaro. Stando all'Oroscopo del 2024, il segno più sfortunato sarà il Sagittario, che avrà dei momenti difficili soprattutto da giugno in poi. A salire c'è la Vergine, che pure avrà dei motivi per cui lamentarsi soprattutto nella seconda metà dell'anno, quando si sentirà osservata e giudicata. Al decimo posto lo Scorpione, che non sarà molto allegro almeno fino alla fine di maggio. A seguire ci sono i Pesci, che purtroppo risentiranno di un po' di pesantezza.

Ottavo il Leone, che risplenderà soprattutto con l'inizio dell'estate. Ad avvicinarsi ai primi posti della classifica dei segni più fortunati è l'Acquario, che dovrà essere prudente fino a maggio, poi potrà scatenarsi e divertirsi. A salire ecco il Toro, che potrà contare su un periodo tranquillo almeno fino a maggio. Al quinto posto i Gemelli, che sapranno affrontare situazioni complicate e prendere decisioni importanti. Sfiora il podio il segno dell'Ariete, per cui il 2024 sarà un anno parecchio rilassante.

Sul terzo gradino del podio ecco la Bilancia, per cui tutto filerà liscio, anche in amore. Medaglia d'argento invece per il Capricorno, che sarà dolce e sicuro di sé nel corso dell'anno. Il più fortunato di tutti sarà il segno del Cancro, che sarà felice e fortunato. Cosa che gli consentirà di buttarsi nella vita facendo le capriole.