Baba Vanga, attacchi terroristici: ecco dove, una profezia terrificante per il 2024

Occhi puntati sulle profezie di Baba Vanga per il 2024: si tratta di una sensitiva cieca morta 27 anni fa, nel 1996. Era considerata la profeta dei balcani. E le sue parole vengono ancora oggi prese sul serio soprattutto dopo che alcune sue previsioni si rivelarono vere, come l'attentato dell'11 settembre o la siccità e le inondazioni nel 2022. Baba Vanga ha lasciato previsioni per ogni anno fino al 5079. Per quanto riguarda il 2024, come rivelato da Sky History, sarebbero stati da lei previsti attacchi terroristici in Europa, una grave crisi economica e attacchi biologici, nonché un tentativo di omicidio di Vladimir Putin. L'unica previsione positiva è un aumento delle scoperte mediche.

Secondo Baba Vanga, infatti, nel 2024 il cancro verrà incatenato “con catene di ferro”. Dunque, sarà curabile. Proprio lei, tra l'altro, morì di cancro. E si dice che durante un'intervista del 1990 fu lei stessa a indicare la data esatta in cui sarebbe morta: 11 agosto 1996.

Un'altra sua profezia, poi, avrebbe dell'incredibile: si tratta di un'alterazione nell'orbita della Terra. Queste alterazioni avvengono in genere in modo molto graduale, nel corso di lunghi periodi di tempo. Dunque, se dovesse davvero avvenire qualcosa di molto più radicale, ciò avrebbe delle conseguenze drammatiche per l'umanità, con ripercussioni su clima, radiazioni e ordine generale delle cose.