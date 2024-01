Lebbra, boom dei casi: "Dove è diventata endemica", un nuovo incubo?

29 gennaio 2024 a

Aumentano i casi di lebbra nel mondo. Ieri 28 gennaio si è celebrata la 71esima Giornata mondiale dei malati di lebbra, istituita da Raoul Follereau e l’Aifo, l’Associazione italiana Amici di Raoul Follereau, che porta avanti i valori del giornalista francese, ha colto l'occasione per spiegare che "negli ultimi due anni il numero annuale delle persone diagnosticate è in aumento, dopo il calo dovuto alla pandemia da Covid-19, a causa della diminuzione delle capacità diagnostica dei centri di trattamento ambulatoriali in quanto il personale sanitario è stato assegnato ad altri servizi". E secondo i dati dell’Oms pubblicati a metà settembre 2023 "le persone diagnosticate nel corso dell’anno 2022 sono state 174.087".

La malattia, che è curabile, è diffusa soprattutto in Asia, Africa e America Latina. "Al primo posto l’India con 103.819 casi, seguita dal Brasile (19.635 persone) e dall’Indonesia (12.441 persone), la cui somma corrisponde al 78,1% del totale dei casi nel mondo. Altri Paesi con un numero significativo di persone diagnosticate annualmente (superiore a 1.000) sono, in ordine alfabetico: Bangladesh, Etiopia, Filippine, Madagascar, Myanmar, Mozambico, Nepal, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sri Lanka, Tanzania", precisa l’Aifo.

"Il 5,1% dei nuovi casi sono bambini, una percentuale ancora alta che dimostra come la catena di trasmissione sia ancora attiva e precoce, con un aumento del 14,6% rispetto all’anno precedente. In crescita anche il numero delle persone che presentano gravi disabilità al momento della diagnosi (9.554 nel 2022, con un aumento del 12,8% rispetto all’anno precedente in cui erano 8.469 persone). Ciò indica che, ancora oggi, a causa della scarsa conoscenza dei sintomi della malattia all’interno delle comunità, delle difficoltà di accesso e della scarsa qualità dei servizi di trattamento, la diagnosi avviene tardivamente e in molti casi la persona colpita dalla malattia si presenta già con disabilità fisiche irreversibili".

E attenzione, a preoccupare sono i dati relativi agli Stati Uniti. La lebbra infatti è diventata endemica in Florida. L'incidenza è talmente aumentata che gli Usa hanno registrato il doppio dei casi negli Stati del Sud-Est, specialmente in Florida appunto, con uno studio che spiega come la maggior incidenza dei casi di lebbra si stia verificando anche in assenza di fattori di rischio tradizionali.