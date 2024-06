Clima, ragazzi con l'eco-ansia per il troppo allarmismo

14 giugno 2024 a

Se un tempo i bambini correvano nel lettone dei propri genitori spaventati dopo aver fatto un incubo su qualche mostro a tre teste o su una strega malefica, ora a spaventarli è il cambiamento climatico. Il 95% dei bambini e delle bambine si dice preoccupato per il futuro dell’ambiente. Ma non solo: più di uno su 3 (40%) riferisce di aver fatto un brutto sogno sul cambiamento climatico o sull’ambiente in pericolo e di aver fatto fatica a dormire o mangiare a causa di questo pensiero. È quanto emerge dai risultati di un recente studio italiano, unico nel panorama scientifico internazionale, nato nel contesto del progetto educativo di Scuolattiva Onlus “A Scuola di Acqua” sostenuto da nove anni dal Gruppo Sanpellegrino e dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi dell’idratazione e della sostenibilità ambientale. La ricerca ha coinvolto un campione di circa 1000 bambini tra i 5 e gli 11 anni e nonostante la preoccupazione per il cambiamento climatico il 78% di loro si dice strettamente legato all’ambiente e alla natura. (...)



