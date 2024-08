Intelligenza artificiale, il piatto con gli scarafaggi dentro? Una foto che può costare cara

24 agosto 2024 a

a

a

Distinguere una foto reale da una modificata con l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più difficile, soprattutto per via degli strumenti sempre più sofisticati che abbiamo a disposizione. Basti pensare che oggi sono sufficienti degli smartphone per alterare gli scatti in maniera radicale. Per quel che riguarda le modifiche che si vogliono apportare a un'immagine, c'è davvero l'imbarazzo della scelta: è possibile aggiungere o far sparire una persona o un oggetto o addirittura inventarsi degli oggetti e poi inserirli nella foto. Per farlo, come fa notare il Corriere della Sera, non bisogna essere esperti in ambito tecnologico. Basta spiegare all'intelligenza artificiale - come Gemini di Google - quello che deve fare.

La semplicità con cui è possibile manipolare delle foto, comunque, può avere dei risvolti oggettivamente pericolosi. Basti pensare agli ambiti in cui un'immagine può costituire una prova, come nel caso di una foto che mostra un'ammaccatura nella carrozzeria di un'auto a noleggio; o una perdita d'acqua in casa; o ancora la consegna di un pacco da parte del corriere. Strumenti che permettono di modificare le immagini con un solo clic ci porteranno sempre più a dubitare se una foto sia vera oppure no.

La cybersicurezza ai tempi dell'intelligenza artificiale

A mostrare una serie di scatti modificati sui social è stato il giornalista Chris Welch di The Verge. In uno di questi si vede un piatto di cibo senza alcun particolare negativo da una parte e poi lo stesso piatto di cibo con due scarafaggi e altri oggetti all'interno. Una foto, questa modificata, che potrebbe costare caro, per esempio, a chi era incaricato di preparare quel piatto.