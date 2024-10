Tumori, casi aumentati del 79% "e non sappiamo perché": studio-choc, chi viene colpito

20 ottobre 2024 a

Dati spaventosi, inquietanti, riportati in un recente studio scientifico, un report che ha rivelato un aumento significativo dell'incidenza di tumori nelle persone sotto i cinquant'anni. Ciò che rende la situazione ancora più allarmante è che gli scienziati non sono ancora riusciti a identificare con certezza le cause di questo incremento. Roberto Burioni ha rilanciato commentato la questione: "Negli ultimi 20 anni si è registrato un netto aumento di alcuni gravi tumori fra i giovani. E non sappiamo ancora il perché".

Il commento di Burioni è stato condiviso su X, dopo aver analizzato una ricerca pubblicata dal Wall Street Journal a inizio 2024. Diversi studi recenti hanno cercato di far luce sulla crescente diffusione del cancro tra i giovani, tutti giungendo alla stessa triste conclusione: i casi di tumore sotto i 50 anni sono in aumento. I medici stanno esplorando diverse cause possibili, come dieta, stile di vita e fattori genetici. Tuttavia, le ragioni precise di questa diffusione rimangono incerte.

Secondo l'American Cancer Society, a luglio 2023, mentre le diagnosi di tumore al colon-retto tra gli over 50 sono quasi dimezzate, quelle tra le persone sotto i 55 anni sono raddoppiate dal 1955 a oggi, con un'accelerazione a partire dalla fine degli anni '90. Attualmente, un caso su cinque riguarda persone in questa fascia d'età.

Un rapporto pubblicato da BMJ Oncology a febbraio 2023 ha confermato che tra il 1990 e il 2019 le diagnosi di tumore nei giovani sotto i 50 anni sono aumentate del 79%, e i decessi legati a questi tumori sono cresciuti del 28%. Le previsioni per il futuro non sono migliori: entro il 2030, si stima un ulteriore aumento del 31% delle diagnosi e del 21% dei decessi tra i giovani. Il punto è che la comunità scientifica continua a cercare di comprendere le cause di questa tendenza, ma per ora si tratta principalmente di teorie. Dati preoccupanti, un fenomeno di cui si fatica a comprendere l'origine.