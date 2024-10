Baba Vanga, la profezia sul 2025: il giorno dell'Apocalisse, siamo spacciati?

30 ottobre 2024 a

a

a

Non solo Nostradamus, che per il 2025 prevedeva "guerre crudeli" che coinvolgeranno le "terre d'Europa". Infatti anche Baba Vanga, la famosa mistica di nazionalità bulgara e cieca da entrambi gli occhi, scomparsa nel 1996, avrebbe formulato previsioni inquietanti riguardo al 2025.

Nel passato, secondo chi ha raccolto il suo verbo, avrebbe anticipato eventi come gli attentati dell'11 settembre e l'elezione di Barack Obama come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. Quanto al 2025, una delle sue profezie dà conto di un conflitto che potrebbe scoppiare tra due nazioni europee, causando ripercussioni devastanti su scala globale.

"Condizioni terrificanti, disastro economico": Baba Vanga, la profezia (drammaticamente) si è avverata

Secondo le sue parole, infatti, questa guerra tra i due Paesi europei potrebbe innescare una vera e propria apocalisse mondiale, che potrebbe espandersi ben oltre i confini dell’Europa. Scenari, per inciso, neppure troppo inverosimili in considerazione delle tensioni globali che stanno scuotendo il pianeta. Lo scenario tesissimo, reso ancor più incandescente da crisi economiche e rivalità storiche, potrebbe così sfociare in un'escalation che porterebbe a una guerra mondiale.

Ma le profezie di Baba Vanga accennano persino a una possibilità ancora più bizzarra: quella di una "guerra marziana", uno scontro tra le forze terrestri e misteriosi eserciti provenienti da altri pianeti. Guerre terrestri e guerre alieni: secondo Baba Vanga, siamo spacciati...