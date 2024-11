Tumore da 15 centimetri all'occhio, colpa del parassita entrato dal naso: una storia senza precedenti

05 novembre 2024 a

Una vicenda, terrificante ma con un lieto fine. Una vicenda che ha come protagonista un uomo indiano di 30 anni, diventato temporaneamente cieco dall’occhio sinistro a causa di un tumore delle dimensioni di un pompelmo, sviluppatosi in seguito alla presenza di un parassita che aveva invaso il bulbo oculare. Un parassita entrato dal naso e poi arrivato all'orecchio, causando il cancro. La massa è stata rimossa con successo dai medici dell'All India Institute of Medical Sciences di New Delhi, consentendo all'uomo il recupero della vista.

L'uomo, che aveva iniziato a notare un rigonfiamento alla palpebra cinque anni prima, è stato infine diagnosticato con un'infezione causata da un raro parassita, noto per provocare rinosporidiosi. Questa condizione può generare la formazione di polipi e granulomi nelle mucose, in particolare nel tratto nasale. Nel suo caso, l’infezione aveva portato allo sviluppo di un tumore di circa 15 centimetri di diametro che, partendo dalle cavità nasali, si era esteso fino a coinvolgere il tessuto oculare. Pubblicato sul British Medical Journal, il caso viene descritto dai medici come «una combinazione estremamente rara di patologie» che ha reso complessa la diagnosi e il trattamento.

La rinosporidiosi si manifesta soprattutto nelle regioni tropicali di India e Sri Lanka e, in alcuni casi, può essere favorita da predisposizioni genetiche. Di norma, l’infezione si sviluppa nel naso, causando problemi respiratori. Secondo l’University of Pittsburgh Medical Center, questa condizione non è mortale e in molti casi le persone riescono a convivere con i noduli formatisi. Tuttavia, il batterio responsabile, Rhinosporidium seeberi, è difficile da coltivare in laboratorio e perciò non è ancora completamente compreso. Durante l'intervento, i medici hanno trovato frammenti del parassita all'interno della massa rimossa, confermando che il tumore si era formato come una risposta immunitaria del corpo, che tentava di isolare l’intruso.