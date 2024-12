Di che colore è la tua auto? Lo studio che ribalta tutto: chi si salva dagli incidenti

07 dicembre 2024 a

Il colore della tua macchina può salvarti la vita. Il motivo? Lo ha svelato un'indagine realizzata da carVertical, società che raccoglie dati per il settore automobilistico che ha voluto identificare quali siano i colori delle vetture più sicure sulle strade italiane, verificando migliaia di unità coinvolte in incidenti. E ne sono usciti risultati sorprendenti che vanno a ribaltare alcuni luoghi comuni, primo fra tutti quello che vuole meno pericolose le carrozzerie vivaci.

Quello più sicuro, come sottolinea lo studio riportato dal Corriere, sembra essere il beige. Tra tutte le auto controllate, solo il 25,5% è di questo colore. I veicoli di colore chiaro, in effetti, si distinguono meglio su strade grigie o in ambienti urbani, dove i colori scuri tendono a confondersi maggiormente con l’asfalto. Questo può ridurre il rischio di incidenti, in quanto gli altri conducenti percepiscono prima l'auto, specialmente nelle situazioni in cui vi è scarsa visibilità.

Poi c'è il grigio, che si colloca al secondo posto. Il 26,6% delle auto di questo colore hanno riportato danni. Le loro tonalità neutre tendono a mimetizzarsi meno in certe superfici stradali, il che può aiutare gli altri automobilisti a individuarle più rapidamente nel traffico.

Sul terzo gradino del podio troviamo il bianco, con il 27,8% di danni riportati. In condizioni di luce intensa, come durante il giorno, il bianco è particolarmente visibile poiché riflette bene la luce solare, aumentando la percezione del veicolo da parte di chi guida. Mentre di notte, il bianco è più facilmente illuminato dai fari delle vetture che si avvicinano, permettendo agli altri automobilisti di rilevare la presenza del veicolo prima.